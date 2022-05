Individualbesteuerung – SP-Bundesräte gegen SVP-Maurer: Steuerstreit um die Einverdienerfamilie Finanzminister Maurer will bei der Individualbesteuerung eine Ausnahmeregelung für traditionelle Einverdienerehepaare. Sommaruga und Berset opponieren – und erringen einen Zwischenerfolg. Markus Häfliger

Die Mutter aller Schweizer Steuerreformen ist einen Schritt weiter.

Der Bundesrat hat am Mittwoch wichtige Weichen für die Einführung der Individualbesteuerung gestellt. Diese krempelt das Steuersystem fundamental um. Künftig sollen jede Frau und jeder Mann separat eine Steuererklärung ausfüllen – egal, ob sie verheiratet sind, im Konkubinat oder allein leben. Damit wäre die steuerliche Heiratsstrafe vom Tisch, unter der viele Ehepaare, besonders auch Rentnerpaare, leiden (im Vergleich zu Konkubinatspaaren).

Der Bundesrat hat diese Reform nicht aus eigenem Antrieb angepackt: In der Herbstsession 2020 wurde er von einer rot-grün-liberalen Parlamentsmehrheit dazu gezwungen. Zuständig für die Umsetzung ist Ueli Maurer, welcher der Reform selbst skeptisch gegenübersteht (wie auch seine Partei). Dem Finanzminister wird im Bundeshaus aber attestiert, dass er den Befehl des Parlaments bislang loyal ausführt.

Der grosse Streitpunkt

Noch diesen Herbst will der Bundesrat eine Gesetzesvorlage in die Vernehmlassung schicken – und dafür hat er nun wichtige Richtungsentscheide getroffen. Umstritten war dabei ein zentraler Punkt, wie Recherchen dieser Zeitung jetzt zeigen. Maurer schlug dem Gremium eine Ausnahmeregelung für traditionelle Einverdienerehepaare vor – also für Paare, bei denen ein Ehepartner (meist der Mann) das ganze oder den Grossteil des Haushaltseinkommens erzielt.

Diese Paare wären im neuen System die Hauptverlierer. Sie würden (wegen der Steuerprogression) künftig deutlich mehr Steuern bezahlen als Paare, die sich die Erwerbsarbeit einigermassen gleichmässig aufteilen.

Im September 2021 hat der Bundesrat diesen Effekt in einem Bericht amtlich vorgerechnet – am Beispiel eines Paares mit zwei Kindern, welches gemeinsam 200’000 Franken verdient:

Wenn nur der Mann arbeitet und die 200’000 Franken allein verdient, würde das Paar über 13’000 Franken direkte Bundessteuern bezahlen.

Wenn der Mann 140’000 Franken und die Frau 60’000 Franken verdient, müsste das gleiche Paar nur gut 6000 Franken bezahlen.

Diese Modellrechnung illustriert den groben Effekt, den die Individualbesteuerung hätte. Die exakten Steuerbeträge würden von der konkreten Ausgestaltung abhängen.

Frauen sollen mehr arbeiten

Um die Negativfolgen für Einverdienerehepaare abzumildern, schlug Maurer dem Bundesrat eine Entlastungsmassnahme vor: Einverdienerpaare sollen in der Steuererklärung einen Sonderabzug vornehmen können. Doch gegen diese Spezialbehandlung gewisser Paarmodelle gingen Simonetta Sommaruga und Alain Berset (beide SP) auf die Barrikaden.

Der Hintergrund ihrer Opposition: Ein Hauptziel der Individualbesteuerung ist es, den Frauen einen höheren Anreiz für Erwerbsarbeit zu bieten. Damit könnte die Steuerreform auch den Fachkräftemangel mildern. Dieses Ziel würde mit Maurers Sonderabzug aber unterlaufen: So argumentierten Sommaruga und Berset gemäss zuverlässigen Informationen in schriftlichen Mitberichten.

Der Gesamtbundesrat mochte im Steuerstreit zwischen Maurer und den SP-Bundesräten nicht definitiv urteilen. Stattdessen beschloss er einen Kompromiss: Maurer wurde beauftragt, eine Vorlage mit beiden Varianten auszuarbeiten – einmal mit Einverdienerabzug, einmal ohne.

Die Einführung oder Nichteinführung eines solchen Abzugs betrifft längst nicht nur die Einverdienerhaushalte, sondern alle. Denn die Steuerausfälle, die ein solcher Abzug provozieren würde, müssten die übrigen Steuerpflichtigen ihrerseits mit höheren Steuertarifen kompensieren.

Reform darf höchstens eine Milliarde kosten

Theoretisch liesse sich die Individualbesteuerung zwar so ausgestalten, dass niemand mehr Steuern bezahlen muss als heute. Doch dies würde zu sehr hohen Steuerausfällen führen. Das ist politisch nicht mehrheitsfähig, weil sich die Finanzlage beim Bund derzeit ohnehin stark verdüstert. Gründe dafür sind unter anderem die steigenden Armeeausgaben und Energiekosten, die Corona-Schulden und auch die drohende Rezession aufgrund des Ukraine-Kriegs.

Der Bundesrat hat darum beschlossen, dass die Reform beim Bund Steuerausfälle von höchstens einer Milliarde Franken pro Jahr verursachen darf. Maurers Aufgabe ist es nun, die Abzüge und Steuertarife so zu kalibrieren, dass die Ausfälle unter dieser Limite bleiben.

Zwei Modelle sind vom Tisch

Ausser dem möglichen Einverdienerabzug sieht der Bundesrat in der Vorlage weitere Abzüge vor. So gäbe es weiterhin Kinderabzüge und möglicherweise auch einen Haushaltabzug, von dem vor allem Alleinerziehende und Alleinstehende profitieren würden.

Mit diesen Richtungsentscheiden hat sich der Bundesrat für eine modifizierte Individualbesteuerung entschieden. Zwei weitere Modelle, die er bisher ebenfalls geprüft hat, sind damit vom Tisch: erstens die reine Individualbesteuerung, welche keine Sonderabzüge kennt. Und zweitens ein Modell des Beratungsunternehmens Ecoplan, das Paare mit und ohne Kinder nach separaten Tarifen besteuern wollte (lesen Sie hier mehr über die drei geprüften Modelle).

Unabhängig von den Gesetzesarbeiten im Bundesrat ist derzeit auch eine eidgenössische Volksinitiative für die Einführung der Individualbesteuerung in der Pipeline. Laut eigenen Angaben haben die FDP-Frauen dafür bislang rund 80’000 der 100’000 nötigen Unterschriften beisammen (lesen Sie hier mehr dazu).

