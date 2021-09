Cremo in Steffisburg schliesst - Sozialplan steht – aber was passiert mit dem Areal?

3500 Liter Milch flossen in die Aare

Bei Reparaturarbeiten in der Firma Cremo im Schwäbis liefen am Samstagmorgen rund 3500 Liter Milch aus. Die Flüssigkeit gelangte in die Aare und trübte sie kurzzeitig. Für Mensch und Tier bestand jedoch keine Gefahr.