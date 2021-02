Leserreaktionen – «Sozialismus führt zu Gewaltherrschaft» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Frage an den Berner Gemeinderat, wie sich der Kapitalismus überwinden liesse.

Die Gemeinderatsmitglieder Michael Aebersold und Marieke Kruit (SP). Im Parteiprogramm ihrer Partei ist die Überwindung des Kapitalismus als Ziel festgehalten. Foto: Adrian Moser

Zu «Gemeinderat nimmt sich der Überwindung des Kapitalismus an»

Den Berner Linken empfehle ich, in Bezug auf den Kapitalismus die Meinung des deutschen Politikers Gregor Gysi (die Linke) zur Kenntnis zu nehmen. Er hat sich vom überzeugten Kommunisten zum linken Demokraten gemausert. Er schreibt in seinen Memoiren: «Der Kapitalismus kurbelt eine sehr effiziente Wirtschaft an, aber eben nicht nur durch Ausbeutung der sogenannten Dritten Welt. Er vollbringt Höchstleistungen in Wissenschaft und Forschung, auch in Kunst und Kultur.» Dieses Argument wird durch die Rekordgeschwindigkeit gestützt, mit der die Covid-Impfstoffe entwickelt wurden. Zu Bedenken ist auch, dass bis heute die Verwirklichung des Sozialismus immer zu einer Gewaltherrschaft führte, in der es für Kapitalisten und Demokraten nur in Gefängnissen oder Friedhöfen Platz hatte. Hans Richard, Münchenwiler

Zu «Regierungsrat für besseren Jugendschutz und vier Sonntagsverkäufe»

Lieber zweimal mehr am Sonntag arbeiten, was übrigens sonst auch Tausende machen, als schon bald gar keinen Job mehr zu haben, weil die Leute nur noch online einkaufen. Onlinekommentar von Alphonse Z.

Zu «Diese Kantone knausern bei den Prämienverbilligungen am meisten»

Es wäre endlich an der Zeit, dass der Kanton Bern die Berechnung des massgebenden Einkommens zum Erhalt einer Prämienverbilligung in der entsprechenden Verordnung anpasst. Im Kanton Bern wird diese unter anderem verwehrt, da die Einzahlung in die 3a-Säule voll zum massgebenden Einkommen dazu gerechnet wird. Eine Anfragebei der Universität St. Gallen zeigt, dass dies nicht zulässig ist. Das angesparte Kapital in der 3a-Säule dient in der Regel dazu, dass die Bezüger von kleinen Renten einen finanziellen Zustupf aus ihrem Ersparten entnehmen und so auf Ergänzungsleistungen verzichten können. Alle Parteien sollten den Regierungsrat beauftragen, die entsprechende Verordnung unverzüglichst anzupassen. Hans König, Häusernmoos