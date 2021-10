Trotz Corona – Sozialhilfequote in Biel ist auf hohem Niveau rückläufig Die Zahl der Sozialhilfefälle in der Stadt Biel ist das vierte Jahr hintereinander gesunken. Noch knapp 3500 Personen erhielten 2020 Sozialhilfe.

Biel weist mit 10,5 Prozent nach wie vor eine der höchsten Sozialhilfequote der Schweiz auf. (Symbolbild) Foto: Beat Mathys

In der Stadt Biel ist 2020 die Zahl der Sozialhilfefälle das vierte Jahr hintereinander gesunken. Noch 3494 Personen richtete die Stadt Biel im vergangenen Jahr Sozialhilfe aus. Das ist ein Rückgang um gut ein Prozent im Vergleich zu 2019.

Biel sei die einzige in einer Gruppe von 14 Schweizer Städten, welche seit 2016 die Sozialhilfequote deutlich gesenkt habe, schreibt Biels Direktion für Soziales und Sicherheit in einer Mitteilung vom Dienstag. Es handle sich – in diesem Zeitraum – um einen Rückgang von elf Prozent.

In Lausanne sei zwar die Sozialhilfequote auch deutlich gesunken. Zu erklären sei der Rückgang in der Waadtländer Hauptstadt aber mit einer neuen, kantonalen Familienergänzungsleistung, schreiben die Bieler Behörden. 14 Schweizer Städte beteiligen sich alljährlich an einem Sozialhilfe-Kennzahlenvergleich.

Trotz des verbesserten Arbeitsmarkts geht Biel für 2022 von wieder steigenden Sozialhilfe-Fallzahlen aus. Dies wegen der hohen Langzeitarbeitslosigkeit. Im vergangenen Jahr fiel der Rückgang der Sozialhilfequote auch weniger deutlich aus als in den Vorjahren.

Biels Vergangenheit wirkt sich aus

Dass Biel mit 10,5 Prozent die höchste Sozialhilfequote der 14 Städte aufweist, führen die Behörden der Uhrenstadt auf mehrere Faktoren zurück. So stehe in Biel aufgrund der Vergangenheit als Industriestadt noch immer relativ viel günstiger Wohnraum zur Verfügung.

Auch seien Industrie-Arbeitsplätze rar geworden, während der Dienstleistungssektor weniger stark gewachsen sei als in anderen Städten. Zudem weise Biel einen hohen Anteil an Personen mit tiefer Bildung auf und der Anteil der Flüchtlinge und vorläufig aufgenommenen Personen liege mit vier Prozent höher als anderswo.

Er ist laut den Bieler Angaben beispielsweise doppelt so hoch wie in Bern. Die Gründe für diese hohe Zahl von Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen Personen sind der bereits erwähnte günstige Wohnraum, aber auch die Zweisprachigkeit der Stadt. Zudem gibt es bereits viele Ausländer, an welche sich neu zuziehende Ausländerinnen und Ausländer richten können.

«Die Stadt übernimmt deshalb auch eine bedeutend stärkere Rolle bei der Integration von Flüchtlingen als die anderen Vergleichsstädte», schreibt Biels Sozial- und Sicherheitsdirektion.

sda/tag

