Burgdorf schafft Sonderregelung ab – Sozialhilfebezüger müssen künftig volle Hundetaxe bezahlen Bislang profitierten jene, die am Existenzminimum leben, von einer reduzierten Gebühr. Dem setzt der Stadtrat ein Ende. Regina Schneeberger

Ein Hund kann mehr als nur ein treuer Begleiter sein. Symbolbild: Getty Images

Es ist nicht umsonst, dass der Hund als bester Freund des Menschen gilt. Und gerade für jene, die am Rande der Gesellschaft stehen, kann er mehr als nur treuer Gefährte sein. Er wird zur sinnstiftenden Aufgabe, das regelmässige Gassigehen gibt dem Alltag Struktur. Doch so ein Hund kostet: Tierarztrechnungen und Futter können ins Geld gehen. Eine Auslage wird Bezügern von Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen in Burgdorf aber bis anhin reduziert. Sie müssen für die Hundetaxe jährlich lediglich 5 Franken berappen. Eine Ausnahmeregelung, welche die meisten Berner Gemeinden nicht kennen.