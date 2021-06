Berner Oberland – Sozialdemokraten nominieren Kandidierende Der SP-Regionalverband Berner Oberland nominierte an seinem Parteitag in Unterseen die Kandidierenden für die Grossratswahlen im März 2022.

Die Kandidierenden der SP Berner Oberland (v.l.): Oliver Grunder (Unterseen), Daniel Studer (Meiringen), Silvia Kandera (Matten), Martin Hefti (Schönried), Vanessa Bieri (Frutigen), Daniela Grisiger (Meiringen), Urs Graf (Interlaken, bisher), Kaspar Boss (Interlaken), Ursula Zybach (Spiez, bisher), Beatrix Hurni (Frutigen), Marianne Hayoz Wagner (Spiez) und Regierungsrat Christoph Ammann (Meiringen, bisher). Es fehlen: Maya Beyeler (Brienz), Michael Küenzi (Erlenbach) sowie Urs Allenspach (Wengen). Foto: PD



Die SP tritt im Oberland neu mit einer Einheitsliste an, mit je sechs Frauen und Männern und den beiden Bisherigen Ursula Zybach und Urs Graf. Die Liste ist laut SP-Mitteilung «breit abgestützt, mit Kandidierenden aus allen Tälern und Zentren». Eine Listenverbindung geht die SP mit den Grünen Oberland ein.

Der konservative und rechtsbürgerliche Teil des Oberlandes ist in Bern gut vertreten. Die SP wolle sich deshalb im Grossen Rat vor allem für die politischen Minderheiten einsetzen, für das «andere Oberland» sozusagen, steht in der Mitteilung weiter. Fest steht bereits seit einiger Zeit die erneute Kandidatur von Regierungsrat Christoph Ammann. Mit ihm und Evi Allemann, Erich Fehr sowie Christine Häsler strebt Rot-Grün die Rückeroberung der Regierungsmehrheit an.

Im Rahmen der statutarischen Geschäfte wurde das langjährige Vorstandsmitglied Ursula Egger verabschiedet und Noah Gygax aus Spiez als Delegierter für die Delegiertenversammlung der SP Schweiz gewählt. Gratulationen durfte auch Martin Küenzi für seine stille Wiederwahl als Regierungsstatthalter entgegennehmen.

