53'

So richtig abgezeichnet hat sich die Führung der Gäste nicht. Aber so ist das bei einem 0:0: Oft reicht eine Einzelaktion zum wichtigen Treffer. In diesem Fall war es Brayan Riascos, der erst Ende März leihweise zu GC wechselte, weil er in der Ukraine, wo er zuvor spielte, aufgrund des Krieges nicht mehr spielen konnte. Es war der erste Treffer des Kolumbianers für den Zürcher Club.