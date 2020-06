Offizielles Regierungsfoto 2020 – Sorry, wir sind gerade an einer Videositzung Eigentlich war ein Gruppenbild mit Regierungspräsident Pierre Alain Schnegg im zweisprachigen Biel geplant. Aber dann kam die Corona-Krise. Stefan von Bergen

Das offizielle Foto der Berner Kantonsregierung unter dem Vorsitz des neuen Regierungspräsidenten Pierre Alain Schnegg. Foto: PD

Man mag es langsam nicht mehr sehen. Da blicken uns schon täglich unsere Arbeitskolleginnen und -kollegen via Bildschirm aus dem Homeoffice an. Und jetzt hängt auch noch die bernische Kantonsregierung auf ihrem offiziellen Foto 2020 in einer Videositzung. Es ist ein Ensemble von acht Bilderrähmchen mit Köpfen samt Headset. Macherinnen und Macher an den Schalthebeln der Macht stellt man sich irgendwie anders vor.