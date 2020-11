Schlagerette: Ex-Radprofi singt – «Sorry, aber Beatrice Egli find ich richtig gut» Franco Marvulli, ehemaliger Radweltmeister, glänzte bei «Hello Again». Er hofft, dass sein Song ein Hit wird, eine Sängerkarriere strebt er trotzdem nicht an. Nina Kobelt

Vom Velo auf die Schlagerbühne: Franco Marvulli performt bei der Pop-Schlager-Show «Hello Again!». Foto: SRF/Mirco Rederlechner

Die Schlagersendung «Hello Again!» unterscheidet sich im Grunde ja nicht von anderen Samstagabendkisten von SRF. Bisschen B-Promis, bisschen Musik und ein paar Sketche. Gut, Letztere gibt es nicht bei jeder Hundsverlochete, aber sie sind auch nicht der einzige Grund, warum die Sendung heraussticht aus dem Unterhaltungsbrei. Alles war – wie jedes Jahr – lustig und durchdacht (ausser vielleicht Jürgen Drews’ (75) Bühnenkostüm, er machte auf 20ig-Jähriger, das war sehr, sehr peinlich).

Am besten performte dieses Mal aber ein ehemaliger Radprofi, der vierfache Weltmeister und Olympia-Silbermedaillen-Gewinner Franco Marvulli mit seinem ersten Schlagersong «Tattoo». Er sei, erzählt er am Telefon stolz, kurz in den Schweizer Airplay Charts, was auch immer das sei, aufgetaucht, eine Platzierung noch vor David Guetta und Lady Gaga. Wir erwischen ihn in einer Pause eines Webinars, denn im richtigen Leben ist Marvulli jetzt Moderator, Vortragsredner und Storyteller.

Sie sind jetzt also Schlagersänger? Nein. Das Singen ist nicht meine Welt – ausser in der Dusche oder im Auto. Aber eine solche Chance bekommt man nur einmal im Leben. Es brauchte Mut, meinen Song vorzutragen.

Sie sind sich doch Herausforderungen gewohnt? Trotzdem musste ich meine Komfortzone verlassen.

Hatten Sie Gesangsunterricht? Nein. Ich habe einfach ausprobiert. Die Technik half.

Dem Auftritt war ja eine Art Sketch von Ihnen mit Viola Tami vorangegangen. Dabei zeigten Sie komödiantisches Talent. Ich rede ja auch sonst viel. Mein Job ist es, Menschen zu unterhalten, und Humor ist immer ein Teil davon. Stand-up Comedian bin ich aber nicht. Ich versuchte schon immer, lustig zu sein, nicht weil ich musste, sondern weil ich wollte. Das ist ein Unterschied.

Zurück zum Schlager: Ganz abgeneigt sind Sie aber schon nicht? Naja, Jürgen Drews, Klaus und Klaus, Mickie Krause – ich habe sie alle ja schon gesehen. Zwischen den 6-Tage-Rennen gab es jeweils eine Show. Man fuhr eine Stunde, dann war Pause, dann fuhr man weiter.

Mögen Sie diese Art von Musik? Punktuell eingesetzt, finde ich Schlager sehr lässig. Es ist fröhliche, unterhaltsame Musik, und am richtigen Ort eingesetzt, macht sie gute Laune.

Meinen Sie das wirklich so? Aber ja. Beatrice Egli singt jetzt auf Schweizerdeutsch. Findi guet, sorry. Es kommt von Herzen, es ist eine Welt des grossen Lachens. Das brauchen wir in dieser Zeit doch.

Und in der nächsten «Hello Again!»-Sendung? Keine Ahnung, ich bin offen für alles. Vielleicht wird es einen Auftritt mit Viola Tami und Beatrice Egli geben?

Die achte Sendung «Hello Again!» wird voraussichtlich nächstes Jahr ausgestrahlt. Mittlerweile hat Franco Marvulli alle möglichen Anfragen für Auftritte als Sänger erhalten. Auch als singender Samichlaus könnte er sich präsentieren. Gerade das freut ihn ungemein, seine Premiere als Samichlaus fiel dieses Jahr nämlich Corona zum Opfer. Gut möglich ist auch, dass Franco Marvulli ein Buch herausgibt. Den Titel hätte er schon «Reden ist Silber, Schreiben ist Gold». «Die Kunst des Träumens ist doch, den Humor zu behalten», sagt er dazu.