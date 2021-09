Parkplätze im Sensegraben – Sorgen um Schatten und Sanitäranlagen Bei der Revitalisierung des Sensegrabens darf die Bevölkerung mitreden. Am Infoabend wurde deutlich: Die Bedenken sind vielseitig. Und teils sehr detailliert. Sheila Matti

Der grosse Kiesplatz im Sensegraben: Nur noch ein Teil von ihm soll künftig zugänglich sein. Foto: Nicole Philipp

«Die scheissen alle in den Wald.» Unverblümt äusserte die Frau im rosa T-Shirt ihre Kritik. Sie war eine von mehreren, die am Infoabend von letztem Dienstag ihre Bedenken anmeldeten. Werde das WC-Häuschen versetzt und erst in einiger Distanz zu den Badeplätzen wieder aufgestellt, würden wohl kaum alle die ganze Strecke zurücklegen, um sich zu erleichtern.

Das WC-Häuschen steht im Sensegraben. Genauer im Bereich Sodbach, wo das Militär früher Schiessübungen durchführte. Heute wird das Gebiet rege von der Bevölkerung genutzt. Das Naherholungsgebiet bietet Kiesbänke zum Bräteln, tiefere Stellen zum Baden. An schönen Sommertagen ist das Tal ein gut frequentierter Treffpunkt für die ganze Region Bern.

