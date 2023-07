Madonna im Spital – Sorgen um die Königin Sängerin Madonna muss krankheitsbedingt den Start ihrer Welttour verschieben. Dabei hatte sie mit der Ankündigung derselben doch schon genug irritiert. Jakob Biazza

Hier war sie noch fit: Madonna bei einem Konzert in Medellín, Kolumbien, April 2022. Foto: Keystone

Man hatte zuletzt etwas um Madonna gebangt, und zwar noch bevor man sehr aktuell um ihre Gesundheit bangte. Mehrere Tage soll sie ihrem Management zufolge auf der Intensivstation gelegen haben. Offizieller Grund: eine schwere bakterielle Infektion. Es werde, hiess es in einer Erklärung, aber eine vollständige Genesung erwartet. Amerikanische Klatschseiten behaupteten indes, die Sängerin sei bewusstlos in ihrer New Yorker Wohnung aufgefunden worden. Mindestens Teile ihrer von Juli an geplanten Welttournee müssen verschoben werden.