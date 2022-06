Stark sinkende Steuereinnahmen – Sorgen über Wohlens Finanzen Wichtige Steuerzahler sind weg, grosse Investitionen stehen an: In Wohlen warnen Einwohner vor steigenden Schulden – trotz einer hohen Reserve. Simon Wälti

Wohlen verfügt über eine gesunde Finanzlage, aber auf die Gemeinde kommen grosse Investitionen zu. Foto: Nicole Philipp

Die Gemeinde Wohlen hat das letzte Jahr mit einem Ertragsüberschuss von 962’000 Franken abgeschlossen. Das ist nur unwesentlich schlechter als budgetiert. «Wir haben also eigentlich eine Punktlandung erzielt und sind finanziell gut aufgestellt», sagte Gemeindepräsident Bänz Müller (SP plus) am Dienstagabend an der Gemeindeversammlung. Das positive Ergebnis im allgemeinen Haushalt kam trotz deutlich tieferen Einkommenssteuern bei den Privatpersonen zustande, die mit 20,4 Millionen Franken mehr als 2 Millionen Franken unter dem Budget lagen.

Das sorgte nicht nur beim Gemeinderat, sondern auch bei den Parteien für Sorgenfalten. Ueli Streit von der SVP bezeichnete das «Wegbrechen der Steuererträge» bei den Privatpersonen als «düster». Christof Berger von der SP plus sprach von «gravierenden Einbussen». Es seien «Topsteuerzahler» weggefallen, sagte Gemeindepräsident Müller zur Erklärung, zum Teil seien diese gestorben oder in andere Gemeinden gezogen. Auch die Wirtschaftslage hatte einen negativen Einfluss auf die Hauptertragsquelle. Die Steueranlage in Wohlen beträgt 1,54 Einheiten.

Dank Spezialeffekten im Plus

Die Einbussen wurden 2021 durch ausserordentliche Einnahmen in den Bereichen Grundstückgewinnsteuern und Sonderveranlagungen sowie durch Minderaufwendungen im Sozialbereich wettgemacht. Wichtig war aber auch ein Buchgewinn von 1,8 Millionen Franken, um in den schwarzen Zahlen zu bleiben. Die Stimmberechtigten genehmigten die Rechnung des letzten Jahres einstimmig.

Der Ertragsüberschuss wird in die finanzpolitische Reserve eingelegt. Der Bilanzüberschuss inklusive der finanzpolitischen Reserve betrug per Ende 2021 knapp 9,9 Millionen Franken. In den nächsten vier Jahren rechnet Wohlen weiter mit Gewinnen, sodass die Reserven Ende 2025 gegen 16 Millionen Franken erreichen werden.

Die Gemeinde sieht sich darum einigermassen gerüstet für die hohen Investitionen in die Schulanlagen, die anstehen. Die Projekte betreffen unter anderem die Primarschulanlagen Wohlen und Uettligen sowie die Oberstufenanlage Hinterkappelen. «Da kommen grosse Brocken auf uns zu», sagte Gemeindepräsident Müller.

Mehrere Redner warnten vor den dadurch stark steigenden Schulden. Man müsse aufpassen, dass man der nachfolgenden Generation nicht eine zu grosse Last aufbürde, sagte Thomas Gerber von den Grünen.

