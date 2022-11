Unterstützung für die YB-Frauen – Sorgen die YB-Fans für ein Fussballfest im Wankdorfstadion? Die Bernerinnen bestreiten ihre abschliessenden beiden Partien 2022 auf der grossen Bühne. Und wohl vor ungewohnt vielen Leuten. Adrian Horn

Highlights zum Jahresende: Die YB-Frauen, hier im Playoff-Spiel vom Frühling gegen den FCZ, empfangen im ehemaligen Stade de Suisse erst GC und danach den FCB. Foto: Marcel Bieri

Es ist eine doch eher unwürdige Kulisse, vor der die YB-Frauen gewöhnlich auftreten. Im Sportpark Wyler pflegen die Bernerinnen ihre Heimspiele auszutragen – zuallermeist vor weniger als 500 Zuschauern. Als sie zuletzt zu Hause antraten, gastierte mit dem FC Zürich ein Champions-League-Teilnehmer; sehen wollten die Partie gerade mal 385 Leute.

Die noch immer niedrigen Besucherzahlen korrespondieren so gar nicht mit den exzellenten Leistungen, welche das Team von Imke Wübbenhorst in dieser Saison oft zeigt. Rang 4 belegt es. Ausgesprochen stabil präsentieren sich die YB-Frauen unter der neuen Trainerin; sie agieren «eklig», unnachgiebig – und damit ganz so, wie es diese verlangt.

«Alle ins Wankdorf!»: Der Aufruf des Clubs

Zumindest vorübergehend könnten die Zuschauerzahlen nun erheblich steigen. Die verbleibenden beiden Partien vor der über zweimonatigen Winterpause finden im Stadion Wankdorf statt. Und der Club fordert die Fans der Mannschaft Raphael Wickys indirekt zum Spielbesuch auf. Unter dem Titel «Alle ins Wankdorf!» steht in den sozialen Medien sowie auf der Website unter anderem, der BSC YB hoffe auf «zahlreiche und lautstarke Unterstützung» bei der Begegnung am Samstag. Da treffen die Bernerinnen auf das drittplatzierte GC.

Die Young Boys verfügen über eine riesige Fangemeinde – und über einen Zuschauerschnitt von fast 29’000 Besuchenden pro Match. Foto: Raphael Moser

Wer Vereinsmitglied ist oder über eine Super-League-Saisonkarte verfügt, kann das Duell mit den Zürcherinnen umsonst besuchen. Und offensichtlich ziehen viele YB-Anhänger in Betracht, hinzugehen – obwohl die Partie um 17 Uhr und damit zur selben Zeit wie das WM-Spiel Frankreich - Dänemark beginnt.

Einzelne Fanclubs haben bereits angekündigt, vertreten zu sein. Und die Leute von Radio Gelb-Schwarz überlegen sich, die Partie zu kommentieren. Wie viele Tickets schon abgesetzt worden sind, war nicht in Erfahrung zu bringen. Geöffnet werden soll der Sektor C.

Imke Wübbenhorst, seit Sommer Trainerin in Bern, arbeitet primär im Wankdorfstadion. Die Heimspiele aber werden häufig im Sportpark Wyler ausgetragen. Foto: Christian Pfander

Sandra Betschart, die General-Managerin der YB-Frauen, sagt, es sei allgemein ein Ziel, ein grösseres Publikum anzusprechen. Sie hofft, dass am Samstag zumindest die 1000-Zuschauer-Grenze erreicht wird. Erstmals in dieser Saison.

