Zürcherin spielt Widerstandskämpferin – Sophie Scholl lebt – auf Instagram Luna Wedler stellt Sophie Scholls letzte Monate auf der Social-Media-Plattform nach. Wird Geschichte so greifbarer – oder banalisiert? Mathias Möller

Hätte Sophie Scholl heute Selfies gemacht? Das Projekt @ichbinsophiescholl geht davon aus. Foto: Rebecca Rütten (Sommerhaus Film, WDR)

«Stell dir vor, es ist 1942 auf Instagram ...» Diese Fantasie spielt zurzeit ein deutsches Projekt auf Instagram durch, es zeichnet die letzten Lebensmonate von Sophie Scholl nach.

Lanciert haben die Aktion der Südwestrundfunk (SWR) und der Bayerische Rundfunk (BR); sie versuchen, die Geschichte der deutschen Widerstandskämpferin dort zum Leben zu erwecken, wo sich heute Menschen ihres Alters treffen: Am Sonntag, 9. Mai, wäre der 100. Geburtstag von Sophie Scholl, die mit 21 Jahren von den Nazis hingerichtet wurde.

Eine Zürcherin und ein Berner in den Hauptrollen

Für die Instagram-Aktion schlüpft die Zürcherin Luna Wedler («Biohackers») in die Rolle der damals gleichaltrigen Sophie Scholl. Der Berner Max Hubacher spielt ihren Bruder Hans. Unter @ichbinsophiescholl stellt sich Sophie Scholl so dar, wie man es von einer jungen Frau auf Instagram erwartet – nur, dass es eben 1942 in München ist.

Ihr Feed beginnt einige Tage vor ihrem 21. Geburtstag in ihrer Heimat, Scholl ist abreisebereit. Es soll nach München gehen, wo ihr Bruder lebt, an die Uni. Sie dokumentiert die Ankunft in der grossen Stadt und ihre ersten Eindrücke von der Hochschule.

In einer Insta-Story – den kurzen Filmchen, die man auf Instagram endlos aneinanderreihen kann – sieht man, wie Scholl staunend im Lichthof der Ludwig-Maximilians-Universität steht und sich angesichts der anderen Studentinnen fragt, ob sie überhaupt schick genug für die Stadt sei. Im Hintergrund hängen Hakenkreuzfahnen, Braunhemden patrouillieren.

Hier spielt das Langzeitprojekt, das auf zehn Monate ausgelegt ist und mit der Verhaftung von Scholl am 18. Februar 1943 endet, seine Stärken aus: Sophie Scholl wird nicht nur als Widerständlerin gezeigt, sondern als junge Frau, die das Leben entdeckt, die zweifelt, sich wandelt, aber auch ganz einfach lebt – feiert und Freunde findet.

Bereits über 500’000 Follower

Für den Instagramkanal hat Regisseur Tom Lass Tagebücher und private Dokumente von Sophie Scholl konsultiert. Die abstrakte historische Figur soll so greif- und nahbar werden.

Urteilt man anhand der Followerzahlen, ist das Interesse gross: Bereits über 500’000 folgen dem Konto. Die Inhalte verheben – auch, weil sie in der Instagram-Timeline nicht weiter auffallen: Luna Wedler alias Sophie Scholl postet Selfies von sich, mit ihrem Bruder und neuen Freunden. Dass es sich eben doch nicht um ein ganz normales Insta-Profil handelt, sieht man am kurzen Film, in dem sich Sophie Scholl aus dem Zugfenster lehnt, in perfekter Zeitlupe und mit zeitgenössischer Musik unterlegt.

Ob Leben und Werk der Sophie Scholl auf Instagram eine Banalisierung erleben, muss sich in den nächsten Wochen zeigen. Momentan überwiegt das Faszinosum des neuen Formats: Dokudramas, die historisch Gesichertes mit dramatischen Elementen anreichen, gibt es seit längerem.

Und auch auf Social Media, vor allem auf Twitter, hat es bereits Versuche gegeben, historische Ereignisse nachzuempfinden; den Ersten Weltkrieg beispielsweise oder den Mauerfall. Ein Instagram-Projekt, das auf längere Dauer angelegt ist und mit professionell erstelltem Videomaterial aufwartet, dürfte es bisher aber noch nicht gegeben haben.

Sophie Scholl Infos einblenden Sophie Scholl (9. Mai 1921 bis 22. Februar 1943) gehört zusammen mit ihrem Bruder Hans zu den bekanntesten Menschen, die Widerstand gegen das Nazi-Regime geleistet haben. Während ihres Studiums in München waren sie und ihr Bruder in der Gruppe Weisse Rose aktiv, die mit Flugblättern zum Widerstand gegen die Hitler-Diktatur aufriefen. Scholl wurde am 18. Februar 1943 verhaftet und vier Tage später zum Tode verurteilt und am gleichen Tag hingerichtet. Sie starb am gleichen Tag wie ihr drei Jahre älterer Bruder und ihr Mitstreiter Christoph Probst. Nach Sophie und Hans Scholl (und auch nach Christoph Probst) sind in Deutschland Schulen benannt, ihre Lebensgeschichte ist dort Unterrichtsmaterial. Künstlerische Annäherungen an die Studentin und ihre Gruppe «Weisse Rose» gab es in der Vergangenheit mehrfach, zuletzt prominent mit dem Film «Sophie Scholl – Die letzten Tage» von 2005 mit Julia Jentsch in der Hauptrolle.

