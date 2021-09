Der SCB schon wieder im Tief – «….sonst reicht es nicht» Sechs Niederlagen aus acht Spielen – der SC Bern ist noch schlechter gestartet als in den beiden letzten Jahren. Es gibt aber auch positive Zeichen. Marco Keller

In Lugano zu oft mit Defensivaufgaben beschäftigt: Jan Neuenschwander (rechts, im Duell mit Mikkel Boedker) und der SC Bern. Bild: Marusca Rezzonico (freshfocus)

Dieser Angriff hätte die Marschrichtung vorgeben sollen. Entschlossen stürmte der SC Bern in die Verteidigungszone der Luganesi, entschlossen, den Gegner in Verlegenheit zu bringen. So entschlossen, dass Jan Neuenschwander per Backhand und im Fallen einen Schuss auf Thibault Fatton abgab. Das war in der dritten Spielminute.

Etwas mehr als zwei Stunden später musste der geneigte Berner Betrachter konstatieren: Es war nur ein Strohfeuer gewesen. Nur allzu selten hatten die Berner viel Druck in ihren Aktionen, das 19-jährige Goalietalent in den Reihen der Südtessiner wurde nicht häufig genug getestet. «Wir sind gut gestartet, waren aber nicht genug zwingend», analysierte Neuenschwander in den Katakomben der Corner-Arena, «wir kamen viel zu wenig in den Slot rein und waren zu wenig bissig dort.»

Die Partie blieb bis in die Schlusssekunden und zum 3:1 per «empty netter» durch Julian Walker offen, am Schluss mussten die Berner aber wie so oft in der noch jungen Saison als Verlierer in die Kabine. Zum bereits sechsten Mal im erst achten Spiel, wobei vor allem jene Niederlage am Vorabend gegen Leader Biel nach der frühen 2:0-Führung unnötig war.

Einzig gegen Aufsteiger Ajoie und die SCL Tigers resultierten – allerdings überzeugende – Siege. Neuenschwander weiss, wo der Hebel angesetzt werden muss: «Wir schaffen es nicht, über 60 Minuten konstant zu spielen. Gegen Biel hatten wir 40 gute, hier in Lugano etwa 20.»

Die nackten Zahlen geben Anlass zur Besorgnis: acht Spiele, sieben Punkte, Platz elf. Sogar in den letzten beiden Katastrophensaisons hatte der SCB zu diesem Zeitpunkt mehr Punkte auf dem Konto gehabt. Wie so oft erzählen die Zahlen aber nicht die ganze Wahrheit, deshalb sieht Neuenschwander Grund zu Optimismus: «Mut macht mir, dass wir mit den besten Teams der Liga mithalten können. Wir haben immer wieder Phasen, in denen es läuft, in denen jeder Gegner Mühe mit uns hat. Die Anlagen sind da, aber wir müssen mehr daraus machen.»

Dass noch nicht alles rundläuft, ist verständlich. Zur ohnehin schon latenten Verunsicherung kamen noch die Umstellungen durch die zahlreichen Mutationen im Kader – neue Ausländer, neuer Coachingstaff, dazu Junge, die aufgrund der gewichtigen Abgänge in eine wichtigere Rolle mit teils deutlich erhöhter Minutenzahl hineinwachsen müssen. Es sind alles Fakten, dürfen aber keine Ausreden sein, erklärt Neuenschwander: «Klar braucht das Zeit. Irgendwann müssen wir aber auch Punkte holen, die Saison dauert nicht ewig.»

«Die Anlagen sind da, aber wir müssen mehr daraus machen.» SCB-Stürmer Jan Neuenschwander

Neuenschwander ist kein Lautsprecher, sein Wort hat aber Gewicht. Die leichte Beunruhigung ist seinem Tonfall wie seinen Worten anzumerken: «Das Ziel ist das Playoff. Wenn wir das erreichen wollen, müssen alle jeden Abend hart arbeiten, sonst reicht es nicht.»

Natürlich fehlt nach zwei Spielzeiten mit 44 Siegen aus 107 Partien auch das Selbstvertrauen. Am besten wäre es, dieses über Siege in Ernstkämpfen aufzubauen. Damit es aber so weit kommen kann, braucht es oft einen Zwischenschritt. Neuenschwander sieht das Erfolgsgeheimnis in der täglichen Arbeit: «Man muss schon in den Trainings in den Zweikämpfen voll gehen, den Kampf annehmen. Durch die dortigen Erfolgserlebnisse entsteht Vertrauen für die Matches.»

In Lausanne gegen die Auswärtsnull

Schon am Dienstag beginnt die nächste Wettkampfwoche, die mit den Auswärtsspielen in Lausanne und Zürich und dem Heimspiel gegen die formstarken Rapperswil-Jona Lakers drei weitere Prüfsteine umfasst. Besonders die Tatsache, dass zwei Partien fernab der Postfinance-Arena ausgetragen werden, gibt Anlass zu Kopfzerbrechen. Mit null Punkten aus drei Spielen und einer Tordifferenz von minus sechs ist der SCB bisher der Auswärts-Prügelknabe der Liga. «Wir müssen auf Lausanne fokussieren», sagt Neuenschwander, «es wird höchste Zeit, dass wir auswärts erstmals gewinnen.»

