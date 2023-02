Lehrermangel in Saanen – «Sonst laufen wir in ein Schlamassel» Ein Automechaniker wird im Schnellverfahren Volksschullehrer, und eine Gemeinde schlägt Alarm: auf Schulbesuch im Saanenland. Godi Huber

Der neue Lehrer Arjan Yazdani und Schulleiter Martin Stähli: «Hätte nicht gedacht, dass es so kollegial ist», sagt Quereinsteiger Yazdani. Foto: Godi Huber

Der Himmel leuchtet blau über den schneeweissen Bergen, und das Hotel Palace liegt nur einen Steinwurf entfernt. Martin Stähli (60), Schulleiter am Oberstufenzentrum in Gstaad, kann sich über seinen Arbeitsplatz nicht beklagen: «Es ist traumhaft schön hier», lobt er. Doch der Besuch des Journalisten gilt nicht dem Panorama. Es geht um ein Thema, das sich nach Einschätzung der Schulverantwortlichen im Saanenland schon bald zu einem Albtraum entwickeln könnte – den Fachkräftemangel in den Schulzimmern.