Trumps neuer Gegenspieler Der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo ist in den USA der Mann der Stunde. Martin Suter

Andrew Cuomo hält täglich eine Pressekonferenz zur immer dramatischeren Lage im Land. Foto: Reuters

Am 6. Januar erblickte ­Andrew Cuomo auf dem Mittelstreifen einer Stadtautobahn einen halb umgekippten Lieferwagen. New Yorks Gouverneur liess kurz entschlossen seinen Dienstwagen anhalten, stieg aus und half, den verunfallten Lenker aus dem Fahrersitz zu ziehen. Fotos zeugen von zahlreichen früheren Strassenrettungsaktionen Cuomos nach Unfällen oder in Schneestürmen.