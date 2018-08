bilderausderküche

Es mag eine Unart sein, Essen, kaum steht es auf dem Tisch, zu fotografieren, nur um es dann auf sozialen Medien zu posten. Doch es ist eine äusserst beliebte, und am weitesten verbreitet dürfte sie auf Instagram sein, der Plattform, auf der Krethi und Plethi Föteli heraufladen kann. Und die zurzeit nicht nur bei Jungen beliebter ist als das umständlichere Facebook.

Auf Instagram werden also schöne Desserts, kunstvoll arrangierte Hauptgänge oder auch einfach nur ein Rapsfeld gezeigt, alles mit Hashtags versehen (#foodporn, #onmytable oder #nomnom, was ursprünglich mal eine lautmalerische Beschreibung war für das Geräusch, das beim Essen eines Guezlis entsteht). Ja: Foodinstagrammer gebärden sich, als ob sie Profis in Sachen Essen wären, auch wenn die wenigsten von ihnen eine Kochlehre vorweisen können.Auch die richtigen Profis, also die Köche, tummeln sich auf Instagram. Mit einigen Ausnahmen allerdings eher verhalten. Das mag daran liegen, dass die Freizeit von Köchen begrenzt und ein hübsch angerichteter Salatteller für sie eine Selbstverständlichkeit ist. Und dass viele – verständlicherweise – der Versuchung erliegen, ausschliesslich das eigene Restaurant, die eigenen Kreationen oder die Küchenmannschaft abzubilden. Wenig überraschend bedeuten kulinarische Auszeichnungen im richtigen Leben nicht automatisch tolle Instagrambilder (wischen Sie sich mal durch den Account von Dreisternkoch Andreas Caminada und Sie wissen, was wir meinen). Warum die folgenden unsere Favoriten sind:

Der Ästhet – Sven Wassmer

Ein Beitrag geteilt von Sven Wassmer (@svenwassmer) am Jun 16, 2018 um 7:13 PDT

Pinienzapfen, die in Sirup kochen, ein Gruppenbild mit Feuerschale und Rebbeca Clophath (siehe: «Die Natürliche») oder Tannen im Schnee: Sven Wassmer postet nicht primär Foodbilder, sondern posterwürdige Fotos von ganz unterschiedlichen Dingen. Deshalb unser Tipp an Sven Wassmer: Sollte er keine Lust aufs Kochen mehr haben (im Mai hat er das Silver in Vals verlassen), wäre vielleicht eine Fotografenkarriere eine Alternative.

Ein Beitrag geteilt von Sven Wassmer (@svenwassmer) am Apr 29, 2018 um 6:26 PDT

Ähnliche Accounts: @claudio_anonymekoeche (Claudio Del Principe), @reneschudel (René Schudel), @damsg (Damien Germanier)

Der Hipster – Nenad Mlinarevic

Ein von @nenadmlinarevic geteilter Beitrag am Jun 26, 2018 um 7:54 PDT

Von uns bekommt er die meisten Likes: Mal sieht man Nenad Mlinarevic (ehemals Park Hotel Vitznau, jetzt Bauernschänke in Zürich) mit René Redzepi vom Noma in Kopenhagen in die Kamera grinsen, ein anderes Mal steht er neben Fussballgoalie Yann Sommer am Herd, und ganz oft präsentiert er – unaufgeregt – seine schönen Tattoos. Der Koch postet aber auch Ratgebersprüchlein à la «Find your greatness» oder auch mal eine Männeryogastunde. Kurz: Der Gault-Millau-«Koch des Jahres 2016» ist der Hipster unter den Instagram-Köchen. Das ist für einmal ein grosses Kompliment.

Ein von @nenadmlinarevic geteilter Beitrag am Apr 7, 2018 um 10:44 PDT

Ähnlich: @gamper_restaurant (Marius Frehner) oder @pascal_schmutz (Pascal Schmutz)

Die Natürliche – Rebecca Clopath

Ein Beitrag geteilt von Rebecca Clopath (@rebeccaclopath) am Jun 20, 2018 um 2:19 PDT

Ein Traktor, ein Biertreber-Brot aus «Sauerteig Mathilda», die Köchin, die auf einem Milchkessi balanciert: Rebecca Clopaths Account schreit ganz laut «Natur!». Die Bündnerin lebt, nach Stationen beim «Hexer» Stefan Wiesner und bei Chrüter-Oski, einem Pionier der ultraregionalen Küche und Kräuterkunde, wieder auf dem elterlichen Hof in Lohn GR. Lebensmittel, sagt die junge Köchin gerne, wolle sie so verarbeiten, dass der Originalgeschmack erhalten bleibe. Diesen Umgang pflegt sie auch mit ihren Fotos: Ihre Bilder sind bodenständig, archaisch und echt. Also grossartig.

Ein Beitrag geteilt von Rebecca Clopath (@rebeccaclopath) am Mai 10, 2018 um 3:17 PDT

Ähnlich: @stefan__wiesner (Stefan Wiesner)

Der Gspürige – Daniel Humm

Ein Beitrag geteilt von Daniel Humm (@danielhumm) am Jul 31, 2018 um 9:59 PDT

Um ehrlich zu sein, könnte Daniel Humm, Schweizer in New York und ehemals bester Koch der Welt, auch unter «Der Chaot» stehen: Mal stellt er ein Dessert (ein «Berry Cheese Cake with White Currant Sorbet») aus seinem Restaurant Eleven Madison Park auf seinen Account, dann ein Luftbild des Central Parks, ein ander Mal ein Bild mit seiner Tochter in Schwarzweiss. Ausser seiner Vielfältigkeit und dem Hang zu wildem Posten von Bildern, zeichnet ihn noch etwas anderes aus: Er lässt seine Follower an seinem (Innen-)leben teilhaben. Wenn er schreibt, «I’m so proud of you my sweet girl!» (gemeint ist seine Tochter), wird einem ganz warm ums Herz. Bei Humm ist – Originalzitat – so «Much love!» dabei. We like.

Ein Beitrag geteilt von Daniel Humm (@danielhumm) am Jul 5, 2018 um 8:05 PDT

Ähnlich: @funketobias (Tobias Funke)

Die Selfiekönigin – Meta Hiltebrand

Ein Beitrag geteilt von Meta Hiltebrand (@meta_hiltebrand) am Jul 9, 2018 um 12:39 PDT

Anfang Juli liess sich Meta Hiltebrand (Metas Restaurant Le Chef, Zürich) dabei ablichten, wie sie einer Peperoni eine Pistole, nun ja, an den Kopf hält. Das ist lustig, nur: Was war jetzt genau die Message? Bei der – man muss es leider so ausdrücken – flippigen Köchin mit wechselnden Haarfarben geht es grundsätzlich weniger ums Kochen, sondern mehr darum, sich selber in Szene zu setzen. Was total okay ist, nur, dass wir uns nicht falsch verstehen. Am allerliebsten postet Meta Hiltebrand Selfies (in der Badi, mit Gottikind oder mit Snapchat-Feuerwimpern). Oder Einhörner (als Glace, Plüschtier oder Glasfigürchen). Zu den Selfiekönigen zählen übrigens auch jene Köche, die vor allem PR für ihr Restaurant machen. Verständlich, aber, Entschuldigung, auch ziemlich anbiedernd.

Ein Beitrag geteilt von Meta Hiltebrand (@meta_hiltebrand) am Aug 6, 2018 um 12:39 PDT

Ähnlich: @laribollita (Fabian Zbinden), @mattiasroock (Mattias Roock)

Der Chaot – Stefan Heilemann

Ein Beitrag geteilt von Stefan Heilemann (@sheilemann) am Apr 10, 2018 um 1:57 PDT

Das Cover des «Falstaff»-Magazins, diverse Teller, «Frühlingserwachen im Tessin» (eine Seeansicht), ab und zu Arbeitskollegen: Das Durcheinander auf Stefan Heilemanns (Ecco, Zürich) Fotos erzeugt ein ganz kleines Bisschen Kopfweh. Natürlich ist das aber sehr sympathisch. Und zeigt: Köche sind auch nur Menschen, und vielleicht nicht in der Küche, aber anderswo ziemliche Chaoten.

Ein Beitrag geteilt von Stefan Heilemann (@sheilemann) am Jan 7, 2018 um 4:20 PST

Ähnlich: @rigiblick_restaurant (Vreni Giger), @silvio_germann (Silvio Germann), @stephanedecotterd (Stephane Decotterd)

(SonntagsZeitung)