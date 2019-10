Wundermittel Placebo: Wie es bei der Heilung hilft

Das Experiment begann mit einem Trick. Zuerst schlüpften die rund 200 Teilnehmer per Losentscheid entweder in die Rolle des Arztes oder des Patienten. Dann befestigte der Versuchsleiter eine kleine Heizplatte am Unterarm jedes «Arztes» und heizte sie auf 47 Grad Celsius auf, sodass es weh tat. Anschliessend bestrich er den Unterarm des «Doktors» mit Thermedol, einer Creme, die Schmerzen lindert. So jedenfalls wurde es dem «Arzt» gesagt.