Es hat zwar etwas länger gedauert, doch so ganz langsam steigt die Spannung im VW-Konzern, und alle Marken bringen ihre Elektroautos in Stellung: Nachdem Audi mit dem knapp 90'000 Franken teuren e-tron und Porsche mit dem noch viel teureren Taycan ­vorausgeprescht sind, geht es jetzt allmählich in die Volumen­segmente. Modularer Elektrifizierungsbaukasten (MEB) heisst dabei die Zauberformel. Er wird für die Zukunft des Konzerns so wichtig sein wie der Modulare Querbaukasten (MQB) für Golf & Co. für die Gegenwart.