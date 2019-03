Wo bei der Migros der Umsatz wegbricht

Die in der Westschweiz beliebte Gänsestopfleber bleibt in der Region im Sortiment der Migros. Kritik von Tierschützern hin oder her. Und auch die Migros-Zentrale in Zürich, die das aus Image-Gründen nicht gerne sieht, kann nichts daran ändern. Denn die Genossenschaften haben schlussendlich das Sagen beim Grossverteiler. Sie können nicht nur weitgehend darüber entscheiden, was ins Sortiment kommt, sondern auch, ob sie eine neues Gastronomie­konzept einführen oder ob sie vom Hauptsitz vorgeschlagene Sparmassnahmen umsetzen wollen.