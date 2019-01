Ein Seminar der besonderen Art haben der Winterthurer Akif S. * und ein paar seiner Freunde an Weihnachten 2015 besucht. Es war ein Anlass im deutschen Hildesheim, in der Moschee des irakischen Hasspredigers Abu Walaa. Ihm wird derzeit in Celle der Prozess gemacht. Der Generalbundesanwalt hält den Iraker für den höchsten Repräsentanten der Terrorgruppe IS in Deutschland. Er und seine Mitangeklagten sollen eine ganze Reihe junger Männer zum Islamischen Staat (IS) nach Syrien und in den Irak geschickt haben.