Willkommen in der Expat-Blase

Die Landschaft ist okay, der Lebensstandard hoch, die Unfreundlichkeit der Einheimischen gigantisch. So sehen Expats gemäss einer neuen Umfrage des weltweiten Netzwerks Internations die Schweiz. 18'000 Personen haben daran teilgenommen, davon 1000 aus der Schweiz.

Die Resultate, die kürzlich publik wurden, zeigen: Expats halten die Schweizer für «verschlossen», mit ihnen in Kontakt zu kommen, sei schwierig, Freundschaft zu knüpfen, fast unmöglich. In der Kate­gorie «Umgang von Einheimischen mit Expats» landete die Schweiz im Länderranking auf dem 65. von 68 Plätzen. Mit anderen Worten: Das Verhältnis zwischen den internationalen Arbeitsnomaden und den Schweizern ist distanziert.

Öffentliche Schulen? Nicht für Expat-Kids

Das wirft die Frage auf, ob das nicht auch am Umgang der Expats mit den Einheimischen liegen könnte. Tatsächlich deutet einiges darauf hin, dass sich die hochbezahlten Immigranten wenig für die Integration interessieren.

Das zeigt sich schon an den Schulen. In der Stadt Zürich, einer Expat-Hochburg, stieg der Quote der Privatschüler aus fremdsprachigen Zuwandererfamilien in den letzten zehn Jahren von sieben auf elf Prozent, bei den Deutschen sass letztes Jahr gar fast jedes sechste Kind in einer Privatschule. In den Goldküstengemeinden, dem bevorzugten Domizil von Expats, waren 2017 bis zu 40 Prozent der ausländischen Kinder Privatschüler. Das zeigen Daten des Bildungs­departements des Kantons Zürich.

Die Kantone Zug und Luzern sind weitere Expat-Hochburgen. In der Gemeinde Walchwil, dem «zugerischen Nizza», besuchen inzwischen über 20 Prozent der Kinder eine Privatschule. Die grösste ist die International School of Zug and Luzern mit rund 1250 Schülern. Die Zöglinge werden hier mit Extrabussen zum Campus und wieder nach Hause gekarrt.

Neue Angebote werden mit Sex aufgepeppt

Für Expats, die nur kurz in der Schweiz leben, kann es durchaus sinnvoll sein, ihre Kinder auf Schulen mit international kompatiblem Abschluss zu schicken. Aber auch andere Anknüpfungspunkte zu den Einheimischen werden kaum genutzt – trotz breiter Charme-Offensive mit Koch-, Jodel- und Alphornkursen. «Fast alle Teilnehmer sind Schweizer», sagt Marianne Domide, die für die Migros-Klubschule Alphorn-Lektionen gibt.

Auf der Don’t-Liste der Expats stehen auch Einführungen in die Schweizer Alltagskultur. Im März musste in Zug der auf Deutsch angebotene Lehrgang «Grüezi Switzerland: Crashkurs in Swissness» gestrichen werden – mangels Anmeldungen. Auch bei der englischen Kursvariante hielt sich das Interesse mit 19 Teilnehmern in Grenzen.

Expats besuchen lieber Kreativkurse als Deutschlektionen.

Spärlichen Zulauf hatte in Zug jeweils auch der Anlass für Neuzuzüger – solange dort Deutsch gesprochen wurde. Jetzt hat die Stadt reagiert. «Die Präsentation erfolgt heute konsequent zweisprachig, also auch auf Englisch», sagt Stadtpräsident Dolfi Müller. «Die Neuzuzügeranlässe werden mittlerweile gut besucht.»

Dass Expats oft kein Deutsch sprechen und auch wenig Lust haben, die Landessprache zu lernen, zeigte sich Ende August an einer Veranstaltung der International School im Kanton Zug. Dort war auch die Migros-Klubschule mit präsent, um das Kursangebot zu präsentieren. Wie ein Teilnehmer berichtet, interessierten sich die anwesenden Expats «weniger für die Deutsch- und Schweizerdeutschlektionen, sondern erkundigten sich lieber nach Bewegungs- und Kreativkursen».

Basler Hochschule startet neuen Lehrgang

Das spürt man auch an der Volkshochschule Zürich. «Bei den Schweizerdeutschkursen gab es 2015/16 eine Welle mit hohen Teilnehmerzahlen, der grosse Teil waren Expats», sagt Direktor Pius Knüsel. Dieser Hype sei vorbei. «Die letzten drei Schweizerdeutschkurse mussten wir mangels Interesse annullieren.» Ähnlich geht es der Volkshochschule Basel. «Der Schweizerdeutschkurs fiel in diesem und im letzten Sommersemester aus», sagt eine Sprecherin.

Jetzt startet die Basler Hochschule einen neuen Lehrgang, um Expats die Schweiz näher zu bringen – auf Englisch. Titel: «More than milk an money: Understanding Switzerland, from Rütli and Referendums to sex and Swinglish». Kursleiter ist der Brite Diccon Bewes. Er weiss, wie Expats ticken. «Sie lernen selten Deutsch und leben oft in einer Expat-Blase – ohne Schweizer.»

