Ein Bundesgericht in New York beschuldigt drei Ex-Investmentbanker der Credit Suisse der Korruption, der Geldwäscherei und des Wertpapierbetrugs. Dabei geht es um von der Grossbank vergebene Milliarden-Kredite an Staatsfirmen in Moçambique. Rund 200 Millionen Dollar sollen mithilfe der Banker in die Taschen korrupter Beamter geflossen sein, wobei auch die CS-Angestellten Millionen für sich abgezweigt haben sollen.