Wie der Apfel zu uns kam

Ab und zu ein Bär, dann vielleicht ein Wildpferd, ein Hirsch oder auch mal ein Mammut, sie alle kamen auf ihren täglichen Streif­zügen an den Bäumen mit den grossen Früchten vorbei. Sie schnappten sich ein paar Wild­äpfel und schieden die Samen irgendwo, ein Stückchen weiter weg, wieder aus. Und weil grosse Säuge­tiere manchmal beachtliche Strecken zurücklegen, konnte dieses Stückchen auch mal ziemlich weit weg sein. Die Bäume mit den grossen Früchten wuchsen am Fusse des Tian-Shan-Gebirges im heutigen Kasachstan, und sie spielten eine wichtige Rolle in der Geschichte unseres Apfels.