Sie floh aus Saudiarabien – aus Angst vor ihrer eigenen Familie. Sie floh vor Unterdrückung und Zwangsheirat. Ein halbes Jahr, berichtet die 18-jährige ­Rahaf Mohammed al-Qunun, sei sie von den Eltern eingesperrt worden, weil sie sich die Haare abgeschnitten hatte. Am letzten Wochenende wurde Rahaf bei einer Zwischenlandung in Bangkok von den thailändischen Einwanderungsbehörden gestoppt. Auf Twitter startete sie eine Kampa­gne. Mit Erfolg: Am Freitag wurde bekannt, dass sie nach Kanada weiterfliegen konnte und dort Asyl erhält.