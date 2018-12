Das mit der Hygiene ist so eine Sache. Jeder Zweite benutzt gemäss einer Umfrage zumindest gelegentlich Desinfektionsmittel. Gleichzeitig sparen sich zwei Drittel das gründliche Händewaschen nach dem ­Toilettenbesuch. Hygiene ist ein Bereich, in dem übertriebener Aktionismus und gefährliche Lässlichkeit gleichermassen verbreitet sind. Welche Hygienemassnahmen unnötig oder sogar schädlich sind und was Sie stattdessen beachten sollten.