Doch zum Glück ist Del Curto kein Rockstar, sondern ein Eishockeytrainer. Denn als ihn der Stadioninterviewer mit einer Stimme, die sich fast überschlägt, fragt, wie der Abend für ihn war, sagt er ganz leise: «Ich habe leider keine Stimme mehr. Aber es war geil.» Er schmunzelt. Für eine ausführliche Matchanalyse taugt seine Stimme tatsächlich nicht mehr, doch das ist auch egal. Del Curto ist zurück in Zürich nach 25 Jahren, und mit ihm die Emotionen beim ZSC.

Songs von der «Arno-Playlist»

So oder so wird unter ihm das Hallenstadion gerockt. Egal, wie gut der ZSC spielt. Für ihn wurde die Musik angepasst. Vor dem ersten Bully erklingt «Rage Against the Machine», natürlich dürfen «AC/DC» und «Def Leppard» nicht fehlen. Es ist rockiger geworden. Die Hälfte der Songs stammt neu von der «Arno-Playlist». Vielleicht könnten die Lions ja auch mal zu «Hell’s Bells» einmarschieren wie der FC St. Pauli. «Thunderstruck» soll zum neuen Leitmotto werden, vom Blitz getroffen.

Doch es dauert eine Weile, bis es erstmals blitzt unter dem neuen ZSC-Coach Del Curto. Oder zumindest donnert. Das 0:1 am Freitag in Langnau war ein kleiner Stimmungsdämpfer. Wohl deshalb ist das Stadion bei seiner Heimpremiere nicht ganz ausverkauft, es bleiben 700 Tickets übrig. Und 72 Spielminuten muss sich Del Curto gedulden, bis er erstmals ein Tor seines neuen Teams bejubeln kann – das 1:1 Petterssons im Hallenstadion per Penalty. Doch dann nimmt der ZSC Fahrt auf, schiesst Bodenmann (15.) das 2:1 und verpassen andere weitere Tore.

Eine neue Art der Faszination dank Del Curto

Im Zürcher Fanblock kommt Stimmung auf. Vor dem Match wurde ein Transparent aufgehalten mit den Worten: «Wilkomme dihei, Arno, Züri liebt dich au.» Einer sagt: «Der ZSC ist faszinierend – aber mit Arno ist er auf eine ganz neue Art. Ich habe ihn schon damals erlebt, mein Vater hat mich ins Hallenstadion mitgenommen.» Konkrete Erinnerungen hat der junge Mann allerdings nicht mehr, er war erst drei, als der ZSC das grosse Lugano stürzte. Der Trainerwechsel wird in der Kurve einhellig begrüsst. «Jetzt läuft endlich wieder etwas», lautet der Tenor.

Wobei: Die turmhohen Erwartungen, die in ihn gesetzt werden, wird Del Curto zumindest kurzfristig kaum erfüllen können. Er gibt sich denn auch alle Mühe, sich nicht zu sehr in den Vordergrund zu stellen. Nach dem fast zweistündigen Interviewmarathon bei seiner Vorstellung als ZSC-Trainer am Montag gibt er keine längeren Interviews mehr – zumindest vorerst. Doch verstecken kann er sich nicht. In Langnau installiert MySports eine «Arno-Cam» – eine Kamera, die nur auf ihn gerichtet ist. Big Brother lässt grüssen. Und als er im Hallenstadion um 19.43 Uhr zur Bank läuft, wird er begleitet von einem Tross Fotografen.