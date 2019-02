Er hat viele unvergessene Rollen gespielt, aber eine seiner besten war die des Jonathan Zimmermann in «Der amerikanische Freund» von Wim Wenders. Das war 1977 und einer der ersten Auftritte von Bruno Ganz im Weltkino: Dennis Hopper spielte in der Patricia-Highsmith-Verfilmung den Tom Ripley, er selber aber war ein todkranker Bilderrahmenmacher aus Hamburg, der zum Mörder wird, weil er seiner Familie Geld hinterlassen will. Vor der Tat untersucht ihn ein Spezialist in Paris, sie unterhalten sich französisch, aber plötzlich will der Doktor vom Patienten wissen, ob er Schweizer sei. «Zürihegel!», antwortete dieser im breitesten Dialekt.