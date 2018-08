Was geschah in der letzten Flugminute?

Kurz nach Sonnenaufgang betritt Daniel Knecht zum ersten Mal die Absturzstelle am Piz Segnas. Hier riss vor rund zwölf Stunden die «Tante Ju» 20 Menschen in den Tod. Dem Untersuchungsleiter der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) bietet sich ein desolates Bild. Steine, Trümmer, menschliche Überreste, das vornübergekippte Heck der Ju-52. Knecht hält inne und lässt den Anblick auf sich wirken.

Zig Abstürze hat er während seiner 19 Jahre bei der Sust schon analysiert. Er arbeitete mit bei der Untersuchung des Absturzes der Swissair-Maschine bei Halifax, den Crashs der Crossair in Nassenwil und Bassersdorf und der Kollision zweier Flugzeuge bei Überlingen.

Der irritierende Anblick eines Strohhutes

Knecht ist mit tragischen Szenerien vertraut – daran gewöhnen kann er sich dennoch nicht. Gefasst schreitet er am vergangenen Sonntagmorgen um die Unfallstelle. Beobachtet. Bleibt irritiert stehen. Schaut genauer hin. Da liegt ein Strohhut unweit des Wracks auf dem Geröll. Der Anblick versetzt Knecht einen Stich ins Herz. «Meine Frau hat einen Hut, der genauso aussieht», wird er später sagen. Da nütze ihm all die Erfahrung kaum. «Solche Emotionen zeigen, dass man sich nie an Unfälle gewöhnt und sie immer etwas in uns auslösen.»

Der Leiter des Bereichs Aviatik der Sust sitzt vier Tage später in seinem Büro beim Militärflugplatz in Payerne VD. Draussen donnern Kampfjets über die Piste, nebenan liegen Trümmerteile verunglückter Maschinen in der grossen Wrackhalle. Hier wird auch die Ju-52 «aufgebahrt», sobald sie die professionellen Tatortreiniger für die Untersuchung vorbereitet haben. Auf einer Kommode steht das Rad eines Tiger-Kampfjets – ein Abschiedsgeschenk der Fliegerstaffel, die Knecht einst kommandierte. Unweit davon ein Miniatur-Airbus der Fluggesellschaft, bei der er heute als Teilzeitpilot tätig ist.

Auf einem Regal zwei blaue Ordner – die Betriebshandbücher der abgestürzten Ju-52. Originale aus dem Jahr 1939. Daneben ein stattliches Modell der «Tante Ju». Der Untersuchungsleiter hat es beim ersten Kontakt mit der Ju-Air angefordert. «Es hat sich bei der Befragung der Augenzeugen als sehr wertvoll erwiesen», sagt er. Einige Personen haben den Absturz am Piz Segnas beobachtet. Für Knecht sind sie Kronzeugen, denn die alte Ju verfügte weder über einen Flugdatenschreiber noch über einen Stimmenrecorder. Zwar war im Cockpit ein GPS-Gerät eingebaut, es diente aber lediglich der Navigation und zeichnete die Flugroute nicht auf. Genauso wenig wie der rudimentäre Transponder, den die Ju mitführte, der nur auf «Anfrage» eines Bodenradars seinen Standort bekannt gab.

Deshalb spielen die Zeugen eine Schlüsselrolle, und Knecht weiss, wie knifflig ihre Befragungen sind. Sie dauern mehrere Stunden, fordern viel Empathie und Geduld. «Diese Menschen haben aus nächster Nähe einen tödlichen Unfall beobachtet, stehen teilweise unter Schock. Trotzdem ist es wichtig, dass wir so rasch wie möglich mit ihnen sprechen.»

Dabei helfen dem Untersuchungsleiter seine Kenntnisse aus dem Studium der theologischen Grundlagenfächer und interdisziplinären Naturwissenschaften. Dieses ging seiner zivilen Pilotenausbildung voraus. Damals interessierte ihn eine Laufbahn im sozialen Bereich. Später entschied er sich aber für die Aviatik. «Denn ich kann keine Menschen leiden sehen.»

Grossen Respekt zollt Daniel Knecht darum den Augenzeugen, die trotz der grossen emotionalen Belastung diese wichtige Befragung auf sich nehmen. Gemeinsam mit einem Mitglied des Careteams, das Ju-Modell im Gepäck, ist er nach dem Unfall mit allen Augenzeugen an jenen Ort zurückgekehrt, an dem sie sich befanden, als die Ju-52 zu Boden krachte.

Das sei nicht immer unproblematisch. Denn die Unfallstelle ist so abgelegen, dass die Wege mit dem Helikopter zurückgelegt werden müssen. «Die Augenzeugen haben aber einen Flugunfall erlebt und später erfahren, dass dabei 20 Menschen starben. Unter Umständen entwickeln sie grosse Flugangst. Darauf müssen wir eingehen können.» Es brauche immer einen Plan B. In diesem Fall hiess dieser, so weit wie möglich fahren und den Weg bis zur gewünschten Stelle zu Fuss zurücklegen.

Nur dort könne man ihnen die wertvollen Informationen entlocken. «Und je weniger die Zeugen von der Fliegerei verstehen, desto besser», sagt der 53-jährige Zürcher Oberländer. «Die erfolgversprechendsten Augenzeugen sind Kinder zwischen 10 und 14 Jahren», sagt Knecht. Sie seien hervorragende Beobachter, das wüssten alle Eltern. Der Vater von drei Kindern schmunzelt, als er sagt: «Vor allem, wenn es zu ihrem Vorteil ist.» Auffallend schnell wird er an diesem Vormittag wieder ernst. «Weder Kinder noch Laien kennen die Zusammenhänge bei einem Absturz. Aber es prägt sich ihnen ein Bild ein.» Und genau dieses holt er mit dem Ju-Modell vor den echten Kulissen wieder hervor.

«Wir haben an der Absturzstelle etliche Telefone und Kameras gefunden und hoffen, dass sie intakt genug sind, um uns Material zu liefern.» Daniel Knecht

In den kommenden Monaten werden die Sust-Experten aber nicht nur mit Augenzeugen sprechen, sondern auch mit den Betreibern der Airline, den Angehörigen und Vorgesetzten der Besatzung. Auch frühere Leistungsbewertungen der Piloten werden sie durchforsten, um etwa ihre Risikobereitschaft einschätzen zu können. Die Ermittler werden zudem akribisch Material zusammentragen: Daten von Wetterstationen bei der Absturzstelle, Webcam-Aufnahmen und Handyortungen. «Wir haben an der Absturzstelle etliche Telefone und Kameras gefunden und hoffen, dass sie intakt genug sind, um uns Material zu liefern.»

Das dürfte die einzige Möglichkeit sein, um die Geschehnisse im Cockpit zu ermitteln. Denn auch wenn Knecht zuversichtlich ist, dass sich der Flugweg und die Flugbewegung der Ju-52 rekonstruieren lassen, sagte er: «Es kann sein, dass wir das Warum – also die Beweggründe und Entscheidungsfindungen der Piloten – nicht ausmachen können.»

Ein steinernes Denkmal am Piz Segnas

Am Dienstag haben die Einsatzkräfte an der Westflanke des Piz Segnas als Letztes den sternförmigen Mittelmotor der Maschine ausgegraben, danach ebnen sie die Absturzstelle aus. Ein letztes Mal suchen Dutzende Männer des Gebirgsdetachement der Luftwaffe das Gelände minutiös ab. Wo das Wrack senkrecht in den Boden raste, errichten die Rettungskräfte ein steinernes Denkmal, in dem windgeschützt eine Kerze brennt. Davor gedenken sie gemeinsam der Opfer. «Ein würdiges und wichtiges Abschlussritual», sagt der Untersuchungsleiter. Der symbolische Akt und die «dankbare Erinnerung an die kameradschaftliche Zusammenarbeit mit der Polizei und den lokalen Einsatzkräften» helfen ihm, die Tragödie zu verarbeiten. «Wichtig ist dafür aber auch, bald in einen geordneten Betrieb übergehen zu können.» Am einfachsten mit der akribischen Untersuchungsarbeit, dem Alltag der Sust.

