Was der Kuhversteher Managern beibringt

Christian Mansers wahre Leidenschaft sind die Rindviecher – und nicht die Sauen. Obwohl er den Sauen landesweite Bekanntheit verdankt. Manser ist der Speaker des legendären Säulirennens an der Olma in St. Gallen, die vergangenen Sonntag zu Ende ging. 360'000 Menschen, 10'000 mehr als 2018, haben die Messe besucht; nicht zuletzt wegen der herzigen Schweinchen, die täglich um die Wette «sprinteten». Seit 19 Jahren feuert Manser das dankbare Publikum mit seinen Sprüchen an: «Und hier Lulu, das Boxenluder, eine richtige Sau!»