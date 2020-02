Versicherung zahlt bis zu 12'000 Franken fürs Wunschkind

Frau plus Mann plus Sex gleich Kind – das ist die natürlichste Gleichung der Welt. Die Pille abgesetzt, das Kondom weggelassen – und päng! Schwanger. Geht bis weit über 40, wie uns Promifrauen regelmässig vormachen: Das jüngste Beispiel ist Model und Schauspielerin Milla Jovovich, die am letzten Sonntag Töchterchen Osian zur Welt brachte – mit 44. Dass kaum eine sofort schwanger wurde, schon gar nicht auf natürlichem Weg, wird dabei verschwiegen.