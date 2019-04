Verschont mich bitte mit Michael Jackson

Am Samstagabend lief die Doku über den Kindesmissbrauch von Michael Jackson zum ersten Mal im deutschsprachigen Fernsehen. SRF wiederholt den Film am Dienstag mit einem «Club» zum Thema, «ob Kunst getrennt vom Künstler betrachtet werden darf». Es ist die ewige Frage, die sich immer dann stellt, wenn ein Grosser als Pädophiler (Jackson, Woody Allen), Vergewaltiger (Bill Cosby, Roman Polanski), Antisemit (Roger Waters) oder als anderweitig verachtenswerter Mensch entlarvt wird. Meist sind diese Debatten ebenso end- wie sinnlos: Hardcore-Fans würden ihrem Idol auch einen Massenmord verzeihen – und die Empörungsfraktion sieht heutzutage schon in einem Herrenwitz Grund genug, jemanden in der ewigen Hölle schmoren zu lassen.