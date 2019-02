Beim Interviewtermin in einem Londoner Pub ist Bruce Dickinson hellwach und zappelig. Immer wieder streckt er ein Bein über die ganze Sitzbank. Die Gäste erkennen ihn, lassen sich aber nichts anmerken. Nach dem Interview geht der lizenzierte Linienpilot direkt in ein Sitzungszimmer im Büro seines Managements, wo ein deutscher Airlinemanager und der CEO einer Flugschule in Cardiff warten. Die drei sprechen über Ausbildungskonzepte für Piloten. Angestarrt werden sie von aufgestellten Eddie-Figuren, dem Maskottchen von Iron Maiden.