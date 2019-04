Umdenken lohnt sich

Hysterie und Schwarzmalerei werden den ­Umweltverbänden immer wieder vorgeworfen. Etwa beim Asbest, das erst in den 90er-Jahren wirklich verboten wurde und an dessen Folgen bis heute Menschen sterben. Beim Waldsterben, das in den 80ern ein grosses Thema war – man sprach von einem Drittel der Wälder, die ab­sterben würden – lief es anders. Es ist nie so eingetreten, wie es herbeigeschrieben wurde.