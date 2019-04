Ultrafeinstaub wird zur neuen Gefahr

Eigentlich ist es eine gute Nachricht: Die Luft in der Schweiz wird immer besser. Die Konzentration vieler für die Gesundheit relevante Schadstoffe erreichte im Jahr 2018 Tiefstwerte. Das zeigt ein neuer Bericht des Bundesamts für Umwelt (Bafu). Die Behörde betreibt ein Netz mit Messstationen – sowohl in den Städten als auch auf dem Land, im Flachland und in den Bergen.