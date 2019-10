US-Militär greift Fabrik von LafargeHolcim an

Erneut bereitet dem Schweizer Zementriesen LafargeHolcim seine syrische Fabrik Jalabiya Sorgen. Zwei Kampfflugzeuge des Typs F-15 griffen diese Woche das Fabrikgelände in Nordsyrien an. Das gab am Donnerstag ein Sprecher der Internationalen Allianz gegen den Islamischen Staat über ­Twitter bekannt. Beim Luftangriff sei «der militärische Nutzen der Fabrik reduziert» worden.