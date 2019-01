Ein altes Sprichwort sagt: «Edel, arm oder reich, der Tod macht alle gleich.» Tönt ein bisschen wie ein Happy End, nicht? Der Versuch einer Versöhnung, denn trotz eines Lebens in Ungleichheit sind wir am Ende des Tages (oder des Lebens) alle gleich. Was für eine Lüge! Wann und wie wir sterben und ob unser Tod irgendjemanden interessiert, hängt wesentlich von der Grösse unseres Portemonnaies und unserer Herkunft ab.