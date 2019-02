Der Mann ist geständig. Am Donnerstag gab er an, eine 29-Jährige getötet zu haben. Noch ist das Motiv unklar. «Wir gehen davon aus, dass die verhaftete Person das Opfer bereits vor der Tat gestalkt hat», sagt Erich Wenzinger von der Zürcher Oberstaatsanwaltschaft. Die Mutter der Verstorbenen sagte im «Blick», ihre Tochter habe schon vor Jahren einen Mann angezeigt, der ihr hartnäckig nachstellte. Ob es sich um den nun Verhafteten handelt, ist unklar. «Es ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, ob und wo in der Vergangenheit allenfalls eine Anzeige eingegangen ist», sagt Wenzinger.