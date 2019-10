So viel kostet Sie die Klimaabgabe wirklich

SVP-Präsident Albert Rösti behauptet in Interviews landauf, landab, mit den geplanten CO 2 -Abgaben würden einfache Familien «massiv stärker belastet». Er habe etwas dagegen, «wenn ein Büezer, der 6000 Franken verdient und eine Familie durchbringen muss, plötzlich 1500 Franken im Jahr mehr bezahlen muss, nur weil seine Mietwohnung mit Öl beheizt wird und er aufs Auto angewiesen ist». Das sagte der SVP-Präsident letzte Woche im «Blick» und kündigte das Referendum gegen das CO 2 -Gesetz an.