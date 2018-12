So richtig volle Kanne

Irgendwie waren sie früher wilder. Und eindeutig frivoler. Jedenfalls lag da jeweils was in der Luft. Eine gewisse Ausgelassenheit, eine nicht von der Hand zu weisende Flirtseligkeit auch. Heute nicht mehr. Heute wird an Firmen-Weihnachtsessen über Gluten und Faszien geredet, und um elf Uhr gehen alle heim, weil sie am nächsten Morgen noch vor der Arbeit zum Joggen abgemacht haben.