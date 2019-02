Die Heimat ist für die Swiss eines der wichtigsten Verkaufsargumente: Das Schweizer Kreuz prangt auf dem Leitwerk, an Bord gibt es Schweizer Produkte zu essen, und der Werbespruch lautet «Made of Switzerland»: Swissness überall. Nicht so in der Geschäftsleitung der Fluggesellschaft. Diese ist inzwischen fest in deutscher Hand: drei Mitglieder, drei Deutsche. Haben Schweizer Mitarbeiter bei der Swiss etwa keine Chancen, aufzusteigen?