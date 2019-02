Er arbeitete in einem Waldkindergarten, in einer Kindertagesstätte und leitete eine Theatergruppe für Kinder. Ständig hatte der 33-jährige Ostschweizer Kontakt zu Minderjährigen. Diese Nähe soll er ausgenutzt haben. Schon im letzten Sommer stiessen Ermittler während einer Hausdurchsuchung auf Zehntausende mutmasslich kinderpornografische Fotos, seither sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Diese Woche nun teilte die Staatsanwaltschaft St. Gallen mit: «Ferner besteht der dringende Verdacht, dass der Beschuldigte sexuelle Handlungen an zwei Knaben unter zwei Jahren vornahm und dabei Videos erstellte.» Ein Opfer soll er in der Kita namens Fiorino missbraucht haben, von zwei weiteren während der Arbeit «sexuell motivierte» Fotos gemacht haben.