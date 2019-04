Schüler und Beamte ­sollen aufs Fliegen verzichten

Sie hören nicht auf, ihre Sorgen und ihre Forderungen in die Welt zu tragen. Seit Wochen gehen Schüler auf die Strasse, um sich für mehr Klimaschutz einzusetzen. Auch gestern Samstag gab es wieder in der ganzen Schweiz Kundgebungen. An der Demo in Zürich liefen laut Veranstaltern 15'000 Menschen mit. In der ganzen Schweiz waren es rund 50'000. Motto der Klimaaktivisten: «Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut.»