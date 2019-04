Scheidung nach 115 Jahren

Die Trennung, man muss es sagen, ging rabiat vonstatten. Eines Morgens, niemand hatte es kommen sehen, biss Riesenschildkröten­dame Bibi ihren Gefährten Poldi in den Panzer. Nicht nur einmal, sondern zweimal, und zwar so heftig, dass danach zwei Stücke in der Grösse von drei auf fünf Zentimeter fehlten. Es musste notfallmässig der Tierarzt aufgeboten werden, um die stark blutenden Wunden zu behandeln.