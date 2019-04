Schawinski im Shitstorm

Eigentlich hätte der Komiker René Rindlisbacher am Montag in der SRF-Talksendung von Roger Schawinski zu sehen sein sollen. Doch weil er sich nach einem Auftritt an der Schulter verletzt hatte, musste Schawinski auf eine «Lückenbüsserin» zurückgreifen – auf die deutsche Philosophin und Edelprostituierte Salomé Balthus, die er bereits Anfang März interviewt hatte.