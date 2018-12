«Schach ist ein Kampf – gegen mich selbst»

«Caruana will es jetzt wissen: Mit 21. c5 greift er an. Riskant.» – «Zieht er seine Dame von c4 weg, so ­gabelt Schwarz seinerseits auf d3 mit tödlicher Wirkung!» – «Carlsen macht Züge, die wenig Gegenchancen zulassen, der sogenannte ‹Boa Constrictor Style›: Schwarz langsam erwürgen.» Diese hochdramatischen Zeilen lasen wir diese Woche in Livetickern nicht etwa zur einer japanischen Kampfsportart, nein, sondern: zur Schach-WM. Vielleicht noch erstaunlicher: Die Ticker wurden rege geklickt. Schach erlebe einen Aufschwung, sagt Noël Studer, Berner Schachprofi und jüngster Grossmeister der Schweiz.