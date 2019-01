Vielleicht dient das Dach des Hauptbahnhofes Bern in ein paar Jahren als Landeplatz für fliegende Taxis. Reisende in Eile könnten direkt vom Zug in drohnenartige Kabinen einsteigen. Das von Elektromotoren angetriebene Flug­gefährt trägt die Passagiere hoch über den dicht gedrängten Agglomerationsverkehr hinweg direkt ans Ziel – zum Beispiel in ein Kongresshotel in einer abgelegenen Gemeinde oder einfach an den Flughafen Belp oder gleich nach Zürich-Kloten.