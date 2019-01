Im Netz herrscht ein Krieg der Geschlechter, entfacht vom neuen Werbespot des Rasierklingenherstellers Gillette. Das Unternehmen hat seinen 30-jährigen Slogan «The Best a Man Can Get» abgesetzt. Jetzt heisst es: «The Best Men Can Be.» Mit dem Werbefilm wendet sich das Unternehmen gegen Sexismus und Machokultur, gegen «toxische Männlichkeit». Er zeigt Männer, die prügelnde Buben trennen oder Frauenbelästiger stoppen.