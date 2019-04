Philosophen entdecken den Sex

Wer seine Fantasie etwas galoppieren lässt, kann sich wohl alles Mögliche vorstellen, was in den Momenten geschieht, für die das Wörtchen Sex reserviert ist: Sensationelles und Sinnliches, Komisches, Peinliches und Abartiges. Nur eines übersteigt wahrscheinlich das Vorstellungsvermögen der meisten: dass jemandem mitten im Liebesspiel der drängende Gedanke durchs Gehirn zischt, was Immanuel Kant oder ein anderer Philosoph wohl dazu sagen würde, was da gerade geschieht.